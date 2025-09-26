EAU envía 22 camiones cisterna y cinco ambulancias a Gaza

AL ARISH, 26 de septiembre de 2025 (WAM) — Un convoy de ayuda emiratí compuesto por 22 camiones cisterna de agua y cinco ambulancias entró el jueves en la Franja de Gaza a través de los pasos de Rafah y Karam Abu Salem.

El convoy forma parte de la operación “Chivalrous Knight 3” de Emiratos Árabes Unidos para apoyar al sector sanitario de Gaza y hacer frente a la grave escasez de agua.

En las próximas semanas se preparan más de 20 ambulancias adicionales dentro de la operación, junto con alimentos, suministros médicos, materiales para refugios y otros proyectos de ayuda.

Hace aproximadamente un mes se inauguró una nueva tubería de agua desalinizada como parte de la operación, desde Rafah (Egipto) hasta Al Mawasi, en Jan Yunis, al sur de Gaza, que suministra dos millones de galones diarios a cerca de un millón de palestinos.

Hasta la fecha, Emiratos ha proporcionado más de 90.000 toneladas de ayuda al pueblo palestino por tierra, mar y aire, contribuyendo a aliviar las dificultades de la población gazatí, especialmente de sus grupos más vulnerables.