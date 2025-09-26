Emiratos organiza un campamento médico para el tratamiento de niños en Comoras

MORONI, 26 de septiembre de 2025 (WAM) — El Fondo Nahr Al Hayat, una iniciativa sanitaria de la Media Luna Roja de Emiratos (ERC), ha organizado un campamento médico de cuatro días para niños con enfermedades graves en la Unión de las Comoras, en cooperación con la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Moroni.

El campamento se instaló en una aldea cercana a la capital, donde se ofrecieron exámenes médicos completos, atención sanitaria y medicación a decenas de niños.

La dirección del Fondo elogió el apoyo de la embajada emiratí en Moroni por facilitar el éxito de la iniciativa.

Desde su creación hace dos años, el Fondo Nahr Al Hayat ha tratado a cerca de 2.500 niños en siete países: Jordania, Tanzania, Irak, Yemen, Siria, Marruecos y la propia Unión de las Comoras.

El fondo también ha puesto en marcha una nueva estrategia para ampliar el número de beneficiarios. Esta incluye organizar y costear el traslado de niños al extranjero para recibir tratamiento cuando los servicios médicos locales no sean suficientes, garantizando al mismo tiempo la atención dentro del país cuando se disponga de las instalaciones necesarias.

Asimismo, ha establecido alianzas con hospitales altamente especializados, creando una red de asociaciones con equipos médicos voluntarios y personal sanitario de prestigio, con el objetivo de contribuir a un futuro mejor para la infancia en todo el mundo.