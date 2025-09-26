Khaled bin Mohamed bin Zayed presencia la entrega del primer doctorado honoris causa de la MBZUAI al consejero delegado de OpenAI

ABU DABI, 26 de septiembre de 2025 (WAM) — El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, asistió a la ceremonia inaugural de concesión del doctorado honoris causa de la Universidad Mohamed bin Zayed de Inteligencia Artificial (MBZUAI), otorgado a Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, en reconocimiento a su liderazgo transformador en el ámbito de la inteligencia artificial.

La distinción celebra una trayectoria profesional marcada por logros que han llevado la inteligencia artificial de los laboratorios de investigación a un impacto real a escala mundial sin precedentes.

Durante la ceremonia, el jeque Khaled felicitó a Sam Altman por recibir el primer doctorado honoris causa de la MBZUAI y afirmó que este reconocimiento refleja una carrera de contribuciones pioneras que se alinean con la visión de Emiratos Árabes Unidos de liderar en inteligencia artificial e innovación. Subrayó que el país está construyendo un ecosistema integral de IA diseñado para servir a la humanidad e impulsar un crecimiento inclusivo.

El acto tuvo lugar en el campus de la MBZUAI en Abu Dabi y contó con la presencia de ministros, personalidades, dirigentes universitarios, profesores y estudiantes.

Khaldoon Khalifa Al Mubarak, presidente del consejo de administración de la MBZUAI, declaró: «Como contribución a la ambición de Emiratos de generar un cambio global positivo a través de la tecnología avanzada, la concesión del primer doctorado honoris causa de la MBZUAI a Sam Altman es una prueba de la creciente relevancia de la universidad como centro mundial de excelencia en inteligencia artificial. Sam es un pionero cuya brillantez y tenacidad han hecho que los beneficios transformadores de la IA sean accesibles y tengan impacto en individuos, organizaciones y sociedades de todo el mundo».

Por su parte, el profesor Eric Xing, presidente y catedrático de la MBZUAI, señaló: «Sam Altman ha puesto la inteligencia artificial en manos de personas de todo el planeta. Ha convertido la IA de un concepto de investigación en un motor global de progreso. Su visión, convicción y valentía al escalar la IA generativa han cambiado la manera en que miles de millones de personas procesan, aplican y comparten información. Al honrarle hoy, reconocemos no solo a un innovador y líder extraordinario, sino también el legado duradero que está construyendo al dar forma al futuro de la humanidad».

Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, afirmó: «Es un honor recibir el primer doctorado honoris causa de la MBZUAI. El compromiso de la universidad de situar la IA en el centro de la educación y la investigación es realmente encomiable. Al entrar en una nueva era marcada por la inteligencia artificial, la visión audaz de Emiratos para impulsar esta tecnología de forma responsable y ambiciosa está en plena sintonía con nuestra misión de garantizar que sus beneficios se compartan de manera amplia».