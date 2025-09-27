Abdullah bin Zayed pide el fin urgente de la guerra en Gaza en una reunión con el primer ministro israelí en Nueva York

NUEVA YORK, 27 de septiembre de 2025 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, se reunió con Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, al margen de la 80ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGA 80) en Nueva York.

El encuentro abordó los últimos acontecimientos regionales y los esfuerzos de la comunidad internacional para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza. El jeque Abdullah subrayó la necesidad urgente de detener el sangriento conflicto, alcanzar un alto el fuego permanente y sostenible, evitar más pérdidas de vidas y poner fin a la crisis y a las trágicas condiciones que sufren los civiles en Gaza.

El máximo responsable de la diplomacia emiratí reiteró el apoyo de Emiratos a los esfuerzos internacionales para lograr la liberación de todos los rehenes y detenidos, al tiempo que recalcó la importancia de una acción global concertada contra el extremismo y el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, con el fin de salvaguardar la vida de la población civil.

Asimismo, señaló que la grave situación humanitaria de los civiles en Gaza requiere movilizar todos los recursos posibles para garantizar la entrega sostenida y sin trabas de ayuda humanitaria.

El jeque Abdullah reiteró el compromiso inquebrantable de Emiratos con todas las iniciativas destinadas a lograr una paz integral basada en la solución de dos Estados, de forma que se cumplan las aspiraciones de los pueblos palestino e israelí, así como de toda la región, de alcanzar seguridad y estabilidad duraderas. Subrayó también la importancia de promover los valores de tolerancia, convivencia y fraternidad humana en la región para hacer realidad las aspiraciones de sus pueblos de seguridad, estabilidad, prosperidad y desarrollo sostenible.

A la reunión asistieron Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado, y Mohamed Mahmoud Al Khaja, embajador de Emiratos en Israel.