EAU impulsa el turismo con grandes proyectos de ocio y lujo

ABU DABI, 27 de septiembre de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos intensifica sus esfuerzos para atraer visitantes internacionales con una oleada de nuevos proyectos turísticos y de entretenimiento de lujo destinados a reforzar su competitividad y su aportación a la economía.

El anuncio más destacado de 2025 fue la construcción del complejo turístico Disney Theme Park Resort en la isla de Yas, en Abu Dabi, el primer nuevo destino Disney en casi una década y el séptimo a nivel mundial.

Paralelamente, el emirato avanza con rapidez en el distrito cultural de Saadiyat, donde se encuentran en fase final proyectos clave como el Museo Nacional Zayed, el Museo de Historia Natural, el museo digital “teamLab Phenomena” y el Guggenheim Abu Dhabi. La capital abrirá además los Butterfly Gardens, el primer santuario inmersivo de mariposas del país, con más de 10.000 ejemplares en cúpulas climatizadas.

Dubái ha puesto en marcha “Therme Dubai”, un complejo de bienestar y parque interactivo en el Zabeel Park que será el primero en Oriente Medio y el mayor del mundo en su categoría, con apertura prevista para 2028. Con un coste estimado de 2.000 millones de dirhams, el proyecto de 46.000 metros cuadrados contará con un restaurante con estrella Michelin, tres cascadas de 18 metros y piscinas interiores y al aire libre de 4.500 metros cuadrados, con capacidad para acoger hasta 1,7 millones de visitantes al año. El emirato también desarrolla el “Mushrif Hub” en el Parque Nacional Mushrif, que albergará la pista de ciclismo de montaña más larga del país.

En Sharjah, la Autoridad de Inversión y Desarrollo (Shurooq) construye el Kalba Rock Art Centre, el mayor yacimiento de arte rupestre de Emiratos, además del proyecto de la playa de Kalba y “Nomad”, que incorpora nuevas rutas de senderismo.

Umm al Qaiwain avanza con “Downtown Umm al Qaiwain”, un desarrollo costero de 2,3 millones de metros cuadrados con 11 kilómetros de litoral, así como con el complejo ecológico “Luxeglamp” en la Reserva de Manglares y la segunda fase del Creek Waterfront.

Ras al Jaima continúa la expansión de su sector hotelero con nuevos establecimientos de lujo en la isla de Al Marjan, entre ellos NH Collection, Fairmont, Taj Wellington Mews y un resort Four Seasons. El Wynn Al Marjan Island sigue siendo el proyecto estrella, con 1.500 habitaciones, amplias piscinas y lagunas, y paisajes tropicales en 3,6 hectáreas.

En Fujairah, el grupo Minor Hotels ha firmado el Avani+ Fujairah Resort, un complejo frente al mar con 232 habitaciones y 16 villas con vistas al golfo de Omán, cuya apertura está prevista para 2028.