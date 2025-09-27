Abdullah bin Zayed se reúne en Nueva York con la primera ministra de Trinidad y Tobago

NUEVA YORK, 27 de septiembre de 2025 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, se reunió en Nueva York con Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de la República de Trinidad y Tobago, al margen del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU (UNGA80).

En el encuentro también participó Sean Sobers, ministro de Asuntos Exteriores y de la Comunidad del Caribe (CARICOM) de Trinidad y Tobago.

Durante la reunión se firmó un acuerdo de exención mutua de visado entre ambos países, rubricado por el jeque Abdullah y el ministro Sobers. Según lo establecido, los ciudadanos emiratíes titulares de pasaportes diplomáticos, especiales, ordinarios y de misión estarán exentos de visado para entrar en Trinidad y Tobago, mientras que los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales de Trinidad y Tobago estarán exentos de visado para entrar en Emiratos Árabes Unidos.

El máximo responsable diplomático emiratí y la primera ministra Persad-Bissessar abordaron asimismo las relaciones de amistad y cooperación bilateral en los sectores económico, comercial y de inversión, además de repasar cuestiones incluidas en la agenda de la Asamblea General.

El jeque Abdullah reafirmó el interés de Emiratos en reforzar los lazos con Trinidad y Tobago de manera que se fomente la cooperación económica y el desarrollo compartido, contribuyendo así a la prosperidad de ambos pueblos.