Abdullah bin Zayed se reúne en Nueva York con ministros de Exteriores y altos responsables internacionales

NUEVA YORK, 27 de septiembre de 2025 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, mantuvo en Nueva York reuniones bilaterales con varios ministros de Exteriores al margen del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU (UNGA80).

El jeque Abdullah se entrevistó con Cho Hyun, ministro de Exteriores de la República de Corea; Constantinos Kombos, ministro de Exteriores de Chipre; y Subrahmanyam Jaishankar, ministro de Asuntos Exteriores de la India.

Los encuentros abordaron asuntos de la agenda de la Asamblea General y la cooperación en el marco de los organismos internacionales, así como las perspectivas de colaboración bilateral en sectores como la economía, el comercio, la inversión, la educación, la seguridad alimentaria, la salud, la cultura, la inteligencia artificial, la tecnología avanzada, las energías renovables y la acción climática.

El máximo responsable diplomático emiratí reafirmó el compromiso del país con la construcción de relaciones y asociaciones sostenibles con naciones amigas y hermanas, basadas en la confianza, el respeto mutuo y la cooperación constructiva.

Los ministros de Exteriores también intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común.

Asimismo, el jeque Abdullah se reunió con Børge Brende, presidente y consejero delegado del Foro Económico Mundial, con quien analizó formas de reforzar la cooperación en diversos ámbitos.

A las reuniones asistieron Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado; Mohamed Abushahab, representante permanente de Emiratos Árabes Unidos ante la ONU; y Omran Sharaf, viceministro de Asuntos Exteriores para Ciencia y Tecnología Avanzada.