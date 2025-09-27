Los líderes de Emiratos felicitan al presidente de Turkmenistán por el Día de la Independencia

ABU DABI, 27 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a Serdar Berdimuhamedov, presidente de Turkmenistán, con motivo del Día de la Independencia de su país.

Asimismo, el vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y el vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, remitieron mensajes similares al presidente turcomano con motivo de la efeméride.