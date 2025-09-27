Hamdan bin Mohammed se reúne con el equipo de Defensa Civil de Dubái

DUBÁI, 27 de septiembre de 2025 (WAM) – El príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro, ministro de Defensa y presidente del Consejo Ejecutivo, el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, se reunió con un equipo de Defensa Civil de Dubái en presencia del teniente general experto Rashid Thani Al Matrooshi, comandante en jefe de la institución.

El jeque Hamdan elogió la pericia y el desempeño del equipo en la extinción de un reciente incendio en un edificio de Dubái, que lograron controlar en tiempo récord utilizando equipos de última generación. Destacó la preparación y profesionalidad de sus miembros, así como la avanzada formación que les permite manejar la tecnología más sofisticada. Subrayó además el valor de sus esfuerzos y les deseó éxito continuo en su misión vital de proteger vidas y bienes, reforzando el estatus de Dubái como una de las ciudades más seguras del mundo.

Por su parte, Rashid Thani Al Matrooshi agradeció al príncipe heredero su apoyo constante, que constituye una fuente de inspiración para todos los miembros de Defensa Civil. Reafirmó el compromiso del equipo con la excelencia, la formación continua y la modernización de sus equipos, en línea con la visión de la dirección para consolidar a Dubái como ciudad global de referencia.

La semana pasada, Defensa Civil de Dubái desplegó drones Shaheen para sofocar un incendio en un edificio residencial de Al Barsha. Estos dispositivos avanzados, diseñados para intervenir en rascacielos de hasta 200 metros de altura, cuentan con un depósito de 1.200 litros de agua y espuma contra incendios, lo que permite un apoyo aéreo rápido y eficaz.