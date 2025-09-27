Abdulla Al Hamed aborda con Elon Musk el futuro de la tecnología y los medios y le invita a la cumbre BRIDGE

CALIFORNIA, 27 de septiembre de 2025 (WAM) – Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de la Oficina Nacional de Medios de Emiratos Árabes Unidos, del Consejo de Medios de EAU y de BRIDGE, se reunió con Elon Musk, consejero delegado de X, SpaceX, Tesla y Starlink, en la sede de Tesla en Palo Alto (California) para analizar el futuro de la tecnología y los medios, así como explorar oportunidades de colaboración a través de la cumbre BRIDGE.

Durante el encuentro, Al Hamed invitó a Musk a participar en la primera edición de la BRIDGE Summit, el mayor evento mediático inaugural del mundo, que se celebrará en Abu Dabi entre el 8 y el 10 de diciembre.

La reunión se enmarca en la estrategia de BRIDGE de forjar alianzas de alto impacto con líderes tecnológicos y polos de innovación globales, ampliando los cauces de cooperación entre la industria mediática y las tecnologías avanzadas para configurar un futuro más inteligente, diverso e inclusivo para los contenidos globales.

Las conversaciones incluyeron un análisis en profundidad sobre centros de datos e inteligencia artificial, considerados motores del siglo XXI y ejes de la transformación económica y social. Musk subrayó que el porvenir de la innovación dependerá de la capacidad de los países para disponer de centros de datos alimentados por energía abundante, limpia y asequible, un ámbito en el que los Emiratos están bien posicionados para desempeñar un papel transformador.

Al Hamed reafirmó que Emiratos ofrece energía limpia y de bajo coste, con capacidades avanzadas a gran escala y competitividad global, lo que refuerza su preparación para liderar transformaciones en inteligencia artificial y tecnologías avanzadas. Musk, por su parte, elogió la visión de futuro del país bajo el liderazgo del presidente Mohamed bin Zayed y destacó los esfuerzos pioneros en IA, que consolidan su condición de socio clave en la configuración del futuro digital. También alabó la labor del xeque Tahnoun bin Zayed, presidente del Consejo de Inteligencia Artificial y Tecnologías Avanzadas, y el papel de la Universidad Mohamed bin Zayed de Inteligencia Artificial.

Durante una visita al laboratorio de robótica Optimus, en la que Musk acompañó a Al Hamed, quedó patente la nueva ola de la revolución digital: la robótica dejó de ser ciencia ficción para convertirse en una realidad que abre horizontes de innovación y transformación.

Las discusiones también abordaron la necesidad de equilibrar la innovación acelerada con marcos regulatorios que salvaguarden valores éticos, así como de establecer un marco global para el uso responsable de la IA en la creación, regulación y distribución de contenidos. Musk expuso además su visión de la próxima generación de modelos de IA, en particular Grok 5, más potente y adaptativo, y más cercano a la creatividad humana.

Asimismo, se analizó el ecosistema integrado de Emiratos para apoyar a empresas de medios y tecnología, su infraestructura digital avanzada, la legislación flexible y un entorno de innovación que atrae talento global. Entre las oportunidades de cooperación se mencionaron laboratorios de innovación en medios e IA, contenidos educativos para impulsar la implicación juvenil en ciencia y emprendimiento, e iniciativas conjuntas de sostenibilidad.

Las conversaciones también incluyeron el papel de Starlink en ampliar la conectividad digital en Oriente Medio, África y otras regiones, así como proyectos de satélites y comunicaciones satelitales para garantizar un acceso fiable a noticias, educación y conocimiento. Musk presentó a Al Hamed su nuevo centro de IA, que se inaugurará a finales de este año y que, aseguró, marcará un nuevo capítulo en la tecnología.

Al Hamed subrayó que los medios son una fuerza capaz de transformar el conocimiento y la conciencia social y señaló que Emiratos, bajo la visión de su liderazgo, está construyendo un ecosistema mediático que combina innovación, tecnología y valores sociales. Defendió que las alianzas globales son hoy una necesidad estratégica para acelerar soluciones innovadoras y lograr impactos sostenibles.

Añadió que la cumbre BRIDGE será una plataforma excepcional para ensayar soluciones audaces y redefinir la industria mediática, transformando la IA en un socio estratégico para contenidos responsables e innovadores. Su agenda, afirmó, estará marcada por la ambición y explorará cómo las tecnologías modernas pueden ayudar a reconstruir la confianza y definir un futuro compartido.

Concluyó señalando que el futuro de los medios exige coordinación efectiva entre creadores de contenido, líderes tecnológicos y comunidades empresariales, y que la BRIDGE Summit va más allá de una conferencia tradicional, erigiéndose en una plataforma global para situar el desarrollo económico y profesional en el centro de los esfuerzos por transformar la industria de contenidos.