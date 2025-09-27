El presidente de Emiratos recibe al consejero delegado de OpenAI

ABU DABI, 27 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió a Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, empresa especializada en investigación y desarrollo de inteligencia artificial.

El encuentro, celebrado en Qasr Al Shati, en Abu Dabi, se centró en las oportunidades para reforzar la cooperación entre la compañía y sus homólogas en Emiratos, en particular en la investigación de inteligencia artificial y sus aplicaciones prácticas. Esta colaboración se enmarca en la ambición emiratí de consolidar un ecosistema integrado de IA que respalde los planes de desarrollo del país y su apuesta por una economía basada en el conocimiento. La visión también busca afianzar el liderazgo global de Emiratos en este ámbito clave y abrir nuevas oportunidades de colaboración e innovación entre los sectores público y privado.

Altman elogió la estrategia de Emiratos en inteligencia artificial y sus alianzas internacionales en este sector. La Universidad Mohamed bin Zayed de Inteligencia Artificial le otorgó, además, su primer doctorado honoris causa, en reconocimiento a su papel como referente mundial en el liderazgo de la IA.

A la reunión asistieron el príncipe heredero de Abu Dabi, Jalid bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; el vicegobernante de Abu Dabi y asesor de Seguridad Nacional, Tahnoon bin Zayed Al Nahyan; Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos de Desarrollo y de los Mártires; Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente; Ahmed Mubarak Al Mazrouei, presidente de la Oficina de Asuntos Estratégicos de la Presidencia y del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi; Mansour Ibrahim Al Mansouri, presidente del Departamento de Salud de Abu Dabi; y Ahmed Tamim Al Kuttab, presidente del Departamento de Facilitación Gubernamental de Abu Dabi, entre otros altos cargos.