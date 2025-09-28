Mohamed bin Rashid preside la jura de 23 nuevos jueces e inspectores judiciales

DUBÁI, 28 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, presidió la ceremonia de jura de 23 nuevos jueces e inspectores judiciales en Dubái.

El acto, celebrado en la Casa de la Unión, contó también con la presencia de los jeques Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer vicegobernante de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Finanzas, y Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, segundo vicegobernante de Dubái.

El jeque Mohamed deseó éxito a los nuevos jueces y funcionarios judiciales, instándoles a ejercer sus funciones con la máxima diligencia, imparcialidad y transparencia. Subrayó que la ley es un escudo para la sociedad y que la judicatura constituye la máxima garante de la confianza social y la estabilidad, sin las cuales las naciones no pueden progresar.

Añadió que los jueces actúan desde la fuerza de su convicción y su deber de salvaguardar la justicia y proteger los derechos de las personas, y que su conciencia clara, integridad e imparcialidad son esenciales para el progreso y la armonía de cualquier sociedad. Llamó a los recién nombrados a encarnar estos valores y a contribuir al desarrollo del sistema judicial de Dubái como modelo mundial en la promoción de la justicia y el Estado de derecho.

Los nuevos jueces e inspectores judiciales, destinados al Centro de Resolución de Disputas de Alquileres, los Tribunales de Dubái y la Autoridad de Inspección Judicial, expresaron su gratitud por la confianza depositada en ellos y reiteraron su compromiso de defender los principios de justicia y legalidad.

La ceremonia contó además con la asistencia de Mohamed Ibrahim Al Shaibani, director general de la Corte del Gobernante de Dubái y vicepresidente del Consejo Judicial; Essam Issa Al Humaidan, fiscal general de Dubái; el doctor Saif Ghanem Al Suwaidi, director general de los Tribunales de Dubái; el juez Abdulqader Mousa Mohamed, presidente del Centro de Resolución de Disputas de Alquileres; el consejero Mohamed Mubarak Al Sabousi, jefe de la Autoridad de Inspección Judicial de Dubái; y el doctor Abdullah Saif Al Suboosi, secretario general del Consejo Judicial de Dubái.