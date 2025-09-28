El sector bancario de EAU se consolida como modelo mundial en seguridad digital impulsada por IA

DUBÁI, 28 de septiembre de 2025 (WAM) – El sector bancario de Emiratos Árabes Unidos se ha posicionado como líder mundial en seguridad digital. Además de desplegar canales digitales para la atención al cliente, los bancos del país han invertido de forma intensiva en plataformas de datos, analítica avanzada y soluciones de inteligencia artificial con el objetivo de personalizar servicios, reforzar la detección de fraudes y mejorar la experiencia de los usuarios.

En declaraciones a la agencia WAM, expertos en ciberseguridad señalaron que el sector bancario emiratí atraviesa una transformación de fondo en materia de innovación digital y ciberseguridad, apoyada en una infraestructura avanzada y en una legislación flexible. El sector combina la inversión en tecnologías de última generación con un refuerzo de sus capacidades de protección frente al incremento de las amenazas.

Richard Cassidy, director de seguridad de la información para Europa, Oriente Próximo y África en Rubrik, compañía de gestión de datos y ciberseguridad, afirmó que la banca emiratí entra en una nueva fase de transformación digital acompañada de un creciente esfuerzo por fortalecer sus defensas, en respuesta a unas amenazas globales cada vez más complejas y a las exigencias regulatorias.

Subrayó que la inteligencia artificial y el big data se han convertido en piezas centrales de las estrategias de seguridad digital. Los bancos de EAU utilizan herramientas basadas en IA para vigilar en tiempo real comportamientos inusuales y analizar grandes volúmenes de datos con rapidez y precisión, lo que permite detectar actividades sospechosas. La autenticación multifactor, que incluye verificaciones biométricas y sistemas de acceso mediante aplicaciones, refuerza además la protección de clientes particulares y corporativos.

Cassidy destacó que la adopción de inteligencia artificial no solo mejora la capacidad para detectar y prevenir fraudes financieros, sino que también permite que los sistemas defensivos aprendan de incidentes pasados, volviéndose más inteligentes y adaptativos con el tiempo. Apuntó que los bancos emiratíes muestran una gran resiliencia en innovación y desarrollo pese a la evolución de las ciberamenazas, gracias a la colaboración con todos los actores implicados, campañas de concienciación dirigidas a los clientes y planes de respuesta de emergencia eficaces.

Por su parte, Zeid Shubailat, director en Infobip, empresa de comunicaciones en la nube, señaló que en los últimos años la banca emiratí ha dado un salto cualitativo en su enfoque de la seguridad digital, pasando de modelos tradicionales de protección a sistemas avanzados basados en inteligencia y analítica.

Explicó que la rápida adopción de canales digitales —desde la banca en línea hasta los pagos instantáneos y la experiencia móvil como primera opción— ha incrementado el ritmo de las amenazas, lo que ha obligado a las entidades a implantar sofisticados sistemas de detección de fraude en tiempo real y activar comunicaciones multicanal seguras que notifican de inmediato a los clientes sobre cualquier actividad inusual.

Shubailat destacó que la inteligencia artificial y el big data son ahora la piedra angular de estos esfuerzos. Mediante el análisis de la identidad de los dispositivos, los patrones de acceso y el comportamiento en las transacciones, los modelos de IA detectan en fracciones de segundo actividades anómalas, mientras que la analítica de big data ayuda a descubrir redes de fraude más amplias y las cuentas falsas vinculadas a ellas.

Añadió que algunos bancos de EAU ya han empezado a aplicar estos modelos inteligentes junto con asistentes digitales automatizados capaces de gestionar de forma eficiente escenarios comunes de fraude y derivar los casos complejos a equipos especializados.

Señaló asimismo que los marcos regulatorios han tenido un papel decisivo en esta transformación, alentando a las entidades a abandonar métodos tradicionales de autenticación, como los códigos por SMS o correo electrónico, en favor de soluciones más seguras, como la autenticación mediante aplicaciones y la verificación biométrica.

Afirmó que la próxima fase en la prevención del fraude se basará en la verificación biométrica conductual, alertas unificadas en múltiples canales y experiencias interactivas que permitan transiciones fluidas de la alerta a la acción en un proceso simplificado.

La Federación de Bancos de EAU (UBF) lanzó en 2017 la plataforma de intercambio de inteligencia frente a ciberamenazas “Tasharuk”, que permite a los bancos compartir incidentes de ciberataques y hallazgos de investigaciones para ayudar a neutralizar amenazas potenciales.