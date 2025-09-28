El presidente presenta sus condolencias por el fallecimiento de Salem Issa Al Zaabi

ABU DABI, 28 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presentó sus condolencias por el fallecimiento del exembajador Salem Issa Al Qattam Al Zaabi, durante una visita al majlis de duelo en Abu Dabi.

El jeque Mohamed transmitió su más sentido pésame a la familia del fallecido y elevó una oración para que Dios le conceda misericordia eterna y paz, así como fortaleza y consuelo a sus seres queridos.

Asimismo, alabó la distinguida trayectoria del difunto embajador al servicio de la nación, subrayando que encarnó la entrega, la generosidad y la profesionalidad a lo largo de su vida.

El presidente estuvo acompañado por el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el doctor Ahmed Mubarak Al Mazrouei, presidente de la Oficina de Asuntos Estratégicos de la Presidencia y del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi; además de varios altos cargos.