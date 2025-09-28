OCHA elogia el papel humanitario de la «Operación Caballero Galante 3» en Gaza

GAZA, 28 de septiembre de 2025 (WAM) – Una delegación de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) visitó el hospital de campaña de Emiratos Árabes Unidos en la Franja de Gaza, donde fue informada de la amplia labor humanitaria desplegada por el país en el marco de la «Operación Chivalrous Knight 3», en un contexto de condiciones catastróficas para la población. La delegación recorrió además los distintos departamentos del hospital emiratí.

El grupo estuvo integrado por Suzanna Tkalec, coordinadora residente adjunta de Asuntos Humanitarios en Palestina; Taher Ibrahim, jefe de la oficina de OCHA en Gaza; y Olga Cherevko, portavoz de OCHA en Gaza. Recibieron un informe detallado sobre las iniciativas de socorro que abarca la operación, entre ellas el apoyo al sector sanitario con medicamentos y suministros médicos, la entrega de tiendas de campaña para familias desplazadas, la distribución de paquetes de ayuda, el respaldo a panaderías y comedores sociales y el lanzamiento de grandes proyectos de agua —en especial el Oleoducto de Agua de EAU, del que se benefician cientos de miles de habitantes de Gaza—.

La delegación destacó el papel fundamental de la operación en la atención a los grupos más afectados y en la asistencia a miles de familias desplazadas mediante ayuda de emergencia y programas destinados a aliviar su sufrimiento diario.

Al término de la visita, los representantes de OCHA subrayaron que la ayuda proporcionada por Emiratos Árabes Unidos a través de esta operación constituye el mayor apoyo humanitario para la población de Gaza, y añadieron que la continuidad de estos esfuerzos envía un mensaje de esperanza en medio de las condiciones sin precedentes que atraviesa la Franja.

La visita se enmarca en una serie de desplazamientos realizados por delegaciones de Naciones Unidas al hospital de campaña emiratí para dar seguimiento y respaldar las labores humanitarias.