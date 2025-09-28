EAU anuncia a los ganadores del Premio Mundial de Aviación Sheikh Mohammed bin Rashid, dotado con un millón de dólares

MONTREAL (Canadá), 28 de septiembre de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos ha anunciado a los ganadores de la tercera edición del Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Aviation Award (Premio Mundial de Aviación SMBR), con una dotación total de un millón de dólares, en reconocimiento a los vencedores de las principales categorías.

Con este motivo, Abdulla bin Touq Al Marri, ministro de Economía y Turismo y presidente de la Autoridad General de Aviación Civil de EAU (GCAA), declaró: «El Premio Mundial de Aviación SMBR encarna el compromiso de Emiratos con el apoyo a la investigación y la innovación, motivando a los jóvenes talentos y a las instituciones de investigación a desarrollar soluciones prácticas y sostenibles que darán forma al futuro de la aviación civil mundial».

Por su parte, Saif Mohammed Al Suwaidi, director general de la GCAA, añadió: «Estamos orgullosos de acoger esta recepción como plataforma para honrar a los innovadores y mostrar sus logros ante los líderes mundiales de la aviación. El Premio Mundial de Aviación SMBR refleja el papel pionero de Emiratos en el apoyo a la industria aérea y en la consolidación de su posición como incubadora de iniciativas que inspiran al mundo e impulsan la sostenibilidad».

Los ganadores en la categoría de Investigación y Desarrollo Académico proceden de universidades de Brasil, Estados Unidos y Kazajistán, mientras que el vencedor en la categoría de Instituciones de Investigación fue el Centro Aeroespacial Alemán (DLR).

Creado en 2016, el Premio Mundial de Aviación Sheikh Mohammed bin Rashid se organiza cada tres años en cooperación con la OACI. Su tercera edición se centró en la investigación y el desarrollo en sostenibilidad, en particular en soluciones de combustible sostenible para la aviación, en línea con los esfuerzos internacionales para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 y reflejando el papel de EAU en la innovación y la cooperación global.

Ayer, Emiratos también tuvo una presencia destacada en la 42.ª Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) con una intervención oficial de Abdulla Al Marri durante la sesión plenaria.

En su discurso, subrayó que la aviación «no es solo un medio de transporte, sino un puente para la comunicación humana y un símbolo de apertura entre las naciones». Destacó que, bajo la dirección de la dirigencia emiratí, la aviación se ha convertido en una piedra angular de la visión nacional y de la misión global del país, con la apertura de sus cielos a través de 189 acuerdos de servicios aéreos, más del 80% de ellos totalmente liberalizados, lo que refleja la convicción de que «los cielos abiertos son fundamentales para la prosperidad compartida».

En materia de sostenibilidad, Al Marri señaló que Emiratos ha dado pasos decisivos, como la aplicación de una hoja de ruta para la producción de combustible sostenible de aviación y el desarrollo de iniciativas como la plataforma digital para el programa CORSIA (Esquema de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional), además de la creación del Global Sustainable Aviation Marketplace (GSAM).

«Emiratos cree que el progreso en la aviación no puede lograrse sin la inclusión de todos, y que la sostenibilidad solo puede alcanzarse invirtiendo en capital humano. Con este fin, hemos desarrollado varias iniciativas para fortalecer las competencias del sector en colaboración con nuestros socios internacionales», afirmó.

Y añadió: «Nuestro país ha abierto repetidamente sus puertas al mundo, actuando como un centro para los socios, una voz de apoyo a la cooperación internacional y un puente entre regiones como aliado fiable y constructivo».

Más tarde, Emiratos ofreció en Montreal su recepción oficial, dentro del protocolo habitual de los países participantes en la asamblea de la OACI. El acto, que combinó elementos formales y culturales, contó con la asistencia de Al Marri, Saif Al Suwaidi, ministros y directores de aviación civil de Estados miembros de la OACI, así como de responsables de organismos regionales e internacionales de aviación.