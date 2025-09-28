El Club de Deportes de Autodefensa de Sharjah se corona campeón sin kimono en el Campeonato de Jiu-jitsu Khaled bin Mohamed bin Zayed

FUJAIRAH, 28 de septiembre de 2025 (WAM)– La séptima ronda del Campeonato de Jiu-jitsu Khaled bin Mohamed bin Zayed, dedicada a la categoría No-Gi (sin kimono), concluyó en el Complejo Deportivo Zayed de Fujairah. Durante dos días de intensa competición y gran afluencia de público, atletas de todo Emiratos ofrecieron emocionantes actuaciones en las divisiones Sub-18, Adultos y Masters, con las que se cerró la campaña de la temporada en esta modalidad.

Las pruebas finales contaron con la presencia del jeque Hamad bin Mohamed Al Sharqi, hijo del príncipe heredero de Fujairah; Yousef Abdullah Al Batran, miembro del consejo de la Federación de Jiu-jitsu de Emiratos (UAEJJF); Humaid Sabt Al Shamsi, vicepresidente de la Federación de Tiro con Arco de EAU y responsable de formación deportiva en el Club de Autodefensa de Sharjah; Mohammed Nasser Amer, director del Complejo Deportivo Zayed; Mubarak Saleh Al Menhali, director técnico de la UAEJJF; Abdullah Salem Al Zaabi, director de marketing y comunicación corporativa de la UAEJJF, y Abdullah Al Dhanhani, director de la sucursal de ADIB Dibba.

El Club de Deportes de Autodefensa de Sharjah se alzó con el título No-Gi, seguido por el Club de Jiu-jitsu de Al Ain, segundo clasificado, y el equipo Palms Sports Team 777, en tercera posición.

Yousef Abdullah Al Batran señaló: «El Campeonato de Jiu-jitsu Khaled bin Mohamed bin Zayed ha vuelto a demostrar su condición de plataforma de referencia, destacando el rápido crecimiento de este deporte en todo Emiratos». Felicitó asimismo a los clubes ganadores «por la habilidad, la determinación y el espíritu deportivo de sus atletas». Con la final de Gi prevista para el próximo mes, añadió, se pondrá el broche a esta edición «reforzando la posición de Emiratos como potencia mundial del jiu-jitsu».

Humaid Sabt Al Shamsi subrayó: «El ambiente de hoy refleja tanto el enorme apoyo que recibe el deporte en Emiratos como la creciente popularidad del jiu-jitsu en el país. Este campeonato no se limita a ganar medallas de oro; se trata también de inculcar disciplina, perseverancia y orgullo nacional, además de forjar a los talentos del futuro. El Club de Autodefensa de Sharjah se siente orgulloso de formar parte de esta aventura».

Por su parte, Igor Lacerda, entrenador jefe del Club de Autodefensa de Sharjah, destacó: «Comenzamos esta ronda con 15 atletas y nuestro entrenamiento estuvo centrado exclusivamente en lograr el título. Los jugadores han competido de forma constante y he trabajado directamente con ellos para perfeccionar sus técnicas y reducir errores. Ese esfuerzo nos ha llevado al éxito de hoy».

Adam Edigov, del Club de Jiu-jitsu de Al Ain y vencedor en la categoría Sub-18 -94 kg, expresó: «Estoy encantado de haber ganado tras tres combates duros hoy. Esta medalla significa mucho porque el campeonato reúne a los mejores jugadores y clubes del país. Espero seguir sumando puntos para mi equipo y progresando en mi carrera».

El campeonato culminará el mes que viene en Abu Dabi con las finales de la categoría Gi, en las que se anunciarán los campeones absolutos de la segunda edición.