Tahnoon bin Zayed preside la reunión del consejo de administración de MGX

ABU DABI, 28 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vicegobernante de Abu Dabi y presidente del consejo de administración de MGX, presidió la reunión del consejo. Durante el encuentro, subrayó el papel global de MGX en el impulso de la innovación y en el aprovechamiento de la inteligencia artificial para aumentar la productividad, mejorar la calidad de vida y favorecer un futuro más sostenible y próspero para todos.

El consejo revisó y aprobó una serie de grandes inversiones a lo largo de la cadena tecnológica de la inteligencia artificial, que abarcan semiconductores, infraestructuras y aplicaciones. Entre ellas, destaca una nueva inversión significativa en OpenAI, en su ronda de financiación más reciente que situó la valoración en 300.000 millones de dólares, lo que refuerza la confianza de MGX en el dinamismo de los productos de la compañía y en el crecimiento de sus ingresos conforme se intensifica la participación de los usuarios. MGX también se asoció con Silver Lake como inversor estratégico en la adquisición del 51% de Altera, operación que valora la empresa en 8.700 millones de dólares y crea el mayor negocio independiente del mundo especializado en FPGA. Además, MGX copresidió la ronda Serie K de 1.000 millones de dólares de Databricks, en un momento en que la compañía sigue acelerando su rápido crecimiento.

Ahmed Yahia, consejero delegado y director general de MGX, declaró: «MGX está comprometida con facilitar el crecimiento y la expansión de la próxima generación de líderes mundiales en inteligencia artificial. Junto a socios tecnológicos y financieros de referencia, estamos construyendo infraestructuras de IA y fomentando la innovación en la capa de aplicaciones, con el objetivo de impulsar la productividad y promover un crecimiento económico sostenible para todos».

A la reunión asistieron Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, Peng Xiao, Martin Edelman y Ahmed Yahia Al Idrissi.

MGX fue creada en marzo de 2024 por el Consejo de Inteligencia Artificial y Tecnología Avanzada de Abu Dabi. Se trata de una compañía de inversión tecnológica centrada en acelerar el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial y las tecnologías avanzadas mediante alianzas de primer nivel tanto en Emiratos como a escala global. MGX invierte en sectores en los que la IA puede generar un amplio valor económico e impacto, entre ellos semiconductores, infraestructuras, software, servicios tecnológicos, ciencias de la vida, automatización y robótica.