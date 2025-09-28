EAU, primer destino de las exportaciones egipcias de ingeniería en 2025

EL CAIRO, 28 de septiembre de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos se ha consolidado este año como el principal mercado para las exportaciones egipcias de ingeniería, en un contexto de crecimiento sostenido de este sector clave en Egipto.

Según el Consejo de Exportación de Ingeniería de Egipto, dependiente del Ministerio de Comercio e Industria, las ventas al exterior del sector aumentaron un 12 % entre enero y agosto de 2025, hasta alcanzar los 4.187 millones de dólares, frente a los 3.746 millones del mismo periodo de 2024.

May Helmy, directora ejecutiva del Consejo, destacó la notable expansión en los mercados objetivo, con incrementos significativos de las exportaciones egipcias de ingeniería hacia Europa, Asia, África y América, así como a los mercados árabes, en particular Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, Sherif El Sayad, presidente del Consejo de Exportación de Ingeniería, señaló que este crecimiento refleja la capacidad del sector para reforzar su competitividad en los mercados internacionales pese a los retos globales. Añadió que los niveles actuales son los más altos en la historia del sector para un periodo de ocho meses, lo que respalda las previsiones de alcanzar los 6.000 millones de dólares en exportaciones a finales de 2025.