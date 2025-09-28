EAU participa en la 11.ª Cumbre de Presidentes de Parlamentos del G20 en Sudáfrica

ABU DABI, 28 de septiembre de 2025 (WAM) – El Consejo Nacional Federal (CNF) de Emiratos Árabes Unidos participará en la 11.ª Cumbre de Presidentes de Parlamentos del G20 (P20), que se celebrará del 29 de septiembre al 3 de octubre en Kleinmond, Sudáfrica, organizada por el Parlamento sudafricano en colaboración con la Unión Interparlamentaria (UIP). El encuentro se desarrollará bajo el lema «Aprovechar la diplomacia parlamentaria para hacer realidad la solidaridad, la igualdad y la sostenibilidad globales».

La cumbre irá precedida de la 2.ª Reunión P20 de Mujeres Parlamentarias, prevista para los días 29 y 30 de septiembre.

El programa de la P20 incluirá cuatro sesiones de alto nivel centradas en: «Reforzar la resiliencia y la respuesta ante desastres»; «Garantizar la sostenibilidad de la deuda en los países de renta baja»; «Movilizar financiación para una transición energética justa»; y «Aprovechar los minerales críticos para un crecimiento inclusivo y un desarrollo sostenible».

Por su parte, la 2.ª Reunión de Mujeres Parlamentarias abordará temas como la incorporación de la perspectiva de género en la resiliencia climática y la transición energética; el empoderamiento de las mujeres en la toma de decisiones económicas y en la planificación del desarrollo; la movilización de recursos para proyectos agrícolas y emprendedores liderados por mujeres; y el fortalecimiento de la representación política y el liderazgo femenino en los órganos legislativos.