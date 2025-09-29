EAU concluye con éxito su participación en la Exposición Global de Comercio Digital de China

HANGZHOU, 29 de septiembre de 2025 (WAM) — Este lunes concluyó en Hangzhou, en la provincia china de Zhejiang, la cuarta Exposición Global de Comercio Digital.

La participación de Emiratos Árabes Unidos como invitado de honor, junto con Indonesia, reflejó su destacado papel internacional en la transformación digital, su compromiso con el impulso de la economía del conocimiento y su papel clave en el fortalecimiento de las alianzas globales en comercio digital.

La edición de este año puso el acento en innovaciones digitales en ámbitos como la inteligencia artificial, la salud digital, la realidad virtual, el comercio electrónico, la economía digital, la ciberseguridad y las tecnologías para ciudades inteligentes.

A través de su pabellón nacional, EAU presentó proyectos punteros en economía digital, tecnología financiera, inteligencia artificial e innovaciones inteligentes.

Abdullah Al Bashi Al Naemi, agregado comercial de Emiratos en la República Popular China, señaló que la participación del país en la Exposición Global de Comercio Digital refleja la solidez de las relaciones económicas entre Emiratos y China, y refuerza la posición emiratí como actor clave en la economía digital mundial.

Añadió que el comercio digital en Emiratos ha registrado un notable progreso en los últimos años, respaldado por la Estrategia de Economía Digital, que busca elevar la contribución del sector al 20 por ciento del PIB no petrolero en 2031.

Al Naemi subrayó que las relaciones económicas entre Emiratos y China han experimentado un salto significativo, con un volumen comercial que se ha multiplicado por más de 800 desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace 41 años. El comercio no petrolero superó los 50.000 millones de dólares en el primer semestre de 2025.

Asimismo, destacó que actualmente operan en Emiratos más de 16.500 empresas chinas, frente a las 15.500 registradas en 2024, lo que refleja la atractiva y flexible dinámica del entorno empresarial emiratí.

Según los responsables de la exposición, Emiratos desempeñó un papel destacado en el fomento de la cooperación global en comercio digital, apoyado por una infraestructura sólida y por el creciente peso de la economía digital en su PIB.