El UAE Team Emirates-XRG gana el Mundial de ruta 2025 en Ruanda

KIGALI (Ruanda), 29 de septiembre de 2025 (WAM) — El esloveno Tadej Pogačar se proclamó por segundo año consecutivo campeón del mundo de ciclismo en ruta, garantizando que el UAE Team Emirates-XRG conserve el maillot arcoíris una temporada más. El corredor lanzó un ataque en solitario a 66 kilómetros de meta y ya nadie pudo darle alcance.

La prueba, disputada en Kigali, congregó a un público multitudinario y el circuito final no hizo sino aumentar el espectáculo. Con duras ascensiones, tramos adoquinados y el mayor premio del ciclismo en juego, la carrera respondió a todas las expectativas.

Pogačar empezó a poner bajo una enorme presión a sus rivales a más de 100 kilómetros de la llegada, con solo sus compañeros de equipo Isaac del Toro y Juan Ayuso capaces de seguir su ritmo. Los tres se escaparon del pelotón y marcaron diferencias en la subida más emblemática de Kigali.

El esloveno se impuso con un tiempo de 6h21m20s. El belga Remco Evenepoel cruzó la meta 1 minuto y 28 segundos después, mientras que el irlandés Ben Healy lo hizo a 2 minutos y 16 segundos.