El presidente de Emiratos Árabes Unidos inicia en El Cairo una visita fraternal a Egipto recibido por el presidente Sisi

EL CAIRO, 29 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, llegó a El Cairo para iniciar una visita fraternal a la República Árabe de Egipto.

A su llegada al aeropuerto internacional de la capital egipcia, fue recibido con honores por el presidente Abdel Fattah Al Sisi.

Ambos mantuvieron un encuentro cordial que puso de relieve los estrechos lazos fraternales que unen a sus países y la voluntad compartida de seguir reforzándolos.

El jeque Mohamed bin Zayed estuvo acompañado por una delegación integrada, entre otros, por el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, consejero del presidente emiratí; así como varios ministros y altos cargos.