Jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed preside la reunión del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi

ABU DABI, 29 de septiembre de 2025 (WAM) — El príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reafirmó el compromiso del liderazgo emiratí con la mejora de la calidad de vida de las familias nacionales mediante el desarrollo de servicios comunitarios y la modernización de infraestructuras en barrios y zonas residenciales.

El jeque Khaled subrayó que el bienestar de los ciudadanos sigue siendo el eje central de las prioridades del Gobierno, con el objetivo de reforzar la cohesión social y contribuir al progreso del país.

En la reunión, el Consejo Ejecutivo aprobó la ampliación de la Estrategia de Habitabilidad, con una inversión de 42.000 millones de dirhams, destinada a nuevos proyectos que garanticen un acceso fluido a servicios esenciales con los más altos estándares de calidad.

El encuentro examinó los resultados de la primera fase de la estrategia, dirigida por el Departamento de Municipios y Transporte. Los datos muestran que la integración media de los barrios residenciales en el emirato alcanzó el 81 % en 2025, frente al 67 % previo a su puesta en marcha en 2023. Entre los logros figuran más de 200 parques y canchas deportivas, 24 escuelas, 21 mezquitas y 28 majlis comunitarios, además de 120 kilómetros de sendas peatonales, 283 de carriles bici, 220 kilómetros de nuevo alumbrado público y 200 actuaciones de embellecimiento, con un valor total de 12.000 millones de dirhams.

Asimismo, se revisaron las iniciativas para integrar tecnologías de inteligencia artificial en la administración, en cooperación con socios públicos y privados, con el fin de incrementar la eficiencia y la calidad de los servicios. Sheikh Khaled fue informado de los avances de la Estrategia Digital 2025-2027, que aspira a situar a Abu Dabi como el primer gobierno del mundo basado en inteligencia artificial, con una inversión de 13.000 millones de dirhams.

La reunión también abordó el lanzamiento de TAMM 4.0 durante la feria GITEX Global 2025, una versión renovada de la plataforma digital gubernamental que ofrecerá servicios inteligentes e interconectados, anticipándose de forma proactiva a las necesidades de ciudadanos y empresas.

Entre las iniciativas comunitarias destaca el programa AI Majlis, que busca generar espacios de diálogo abiertos y confiables sobre el uso responsable de la inteligencia artificial. Más del 95 % de los empleados de la administración han completado ya una formación integral en competencias digitales y se crearán nuevos puestos de responsables de transformación digital e inteligencia artificial en todos los organismos.

El príncipe heredero subrayó la importancia de seguir aprovechando las tecnologías avanzadas para impulsar la productividad y la eficacia de los servicios públicos, en línea con la Estrategia Digital del Gobierno de Abu Dabi 2025-2027, y reforzar así el bienestar de ciudadanos y residentes.

Finalmente, el Consejo revisó el estado de los proyectos de infraestructuras residenciales y ordenó acelerar su ejecución para mejorar los servicios y la calidad de vida en el emirato.