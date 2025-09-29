La Autoridad Federal de Identidad anuncia nuevas enmiendas y categorías en las normas de visado de entrada

ABU DABI, 29 de septiembre de 2025 (WAM) — La Autoridad Federal de Identidad, Ciudadanía, Aduanas y Seguridad Portuaria (ICP) ha anunciado nuevas enmiendas y adiciones a la normativa sobre visados de entrada.
Las disposiciones actualizadas incluyen la creación de cuatro nuevas categorías de visado de visita dirigidas a especialistas en inteligencia artificial, entretenimiento, eventos, cruceros y embarcaciones de recreo.
También se ha introducido un permiso de residencia humanitaria, válido por un año y prorrogable mediante decisión de la Autoridad, sujeto a condiciones específicas.
Asimismo, se establece un permiso de residencia para mujeres extranjeras viudas o divorciadas por un período de un año, renovable por otro similar en función de determinados requisitos.
En el caso del visado de visita para un amigo o familiar, se permite el patrocinio hasta el tercer grado de parentesco, condicionado al nivel de ingresos del patrocinador.
El visado de exploración empresarial exige solvencia financiera para crear una compañía, participación accionarial en una empresa existente fuera del país o acreditación de ejercicio profesional. El visado para conductores de camión requiere la presencia de un patrocinador, además de garantías sanitarias y financieras.
La normativa también incorpora calendarios claros que especifican la duración autorizada de la estancia para cada tipo de visado y establecen las condiciones aplicables para su prórroga.