El Centro Nacional de Meteorología advierte de un sistema de baja presión en las costas de India que podría convertirse en ciclón el 1 de octubre

ABU DABI, 29 de septiembre de 2025 (WAM) — El Centro Nacional de Meteorología (NCM) informó de la presencia de un sistema de baja presión frente a las costas de India y señaló que los modelos numéricos apuntan a la posible formación de un sistema tropical al noreste del mar Arábigo, cerca de las costas indias, el próximo 1 de octubre, con desplazamiento hacia el centro del mar.

El organismo añadió que la precisión de la información sobre la intensidad y la trayectoria del sistema tropical aumentará una vez se haya formado.

El Centro aclaró que no habrá repercusiones en el país y subrayó que este tipo de fenómenos suelen experimentar cambios rápidos y repentinos. Por ello, aseguró que se mantiene un seguimiento continuo de la situación y que difundirá actualizaciones periódicas sobre cualquier novedad.