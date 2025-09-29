El presidente de EAU y el primer ministro de Australia abordan el refuerzo de los lazos bilaterales en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral

ABU DABI, 29 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, se reunieron para analizar vías de cooperación en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral firmado entre ambos países.

Al dar la bienvenida al jefe del Ejecutivo australiano en el Palacio de Al Shati, en Abu Dabi, Mohamed bin Zayed destacó la solidez y el crecimiento constante de las relaciones entre Emiratos y Australia en las últimas décadas. Subrayó, además, que sectores de futuro como la inversión, las energías renovables, la sostenibilidad y la educación constituyen ámbitos clave de colaboración que responden a las prioridades de desarrollo de las dos naciones.

El presidente emiratí señaló que los vínculos entre ambos países trascienden lo político y lo económico, ya que abarcan también las dimensiones cultural y educativa, que actúan como puente esencial para el entendimiento mutuo y el intercambio entre sus pueblos.

Durante el encuentro se abordaron igualmente diversas cuestiones regionales e internacionales de interés común. En este contexto, Mohamed bin Zayed expresó su reconocimiento al Gobierno australiano por haber reconocido al Estado de Palestina, una decisión que, según afirmó, refleja una comprensión profunda de los fundamentos necesarios para lograr una paz duradera en la región, incluida la creación de un Estado palestino sobre la base de la solución de dos Estados.

Por su parte, Albanese elogió los avances logrados en las relaciones entre Australia y Emiratos y reiteró la disposición de su país a seguir fortaleciéndolas.

Ambas partes reafirmaron su compromiso de impulsar los objetivos del Acuerdo de Asociación Económica Integral suscrito el año pasado, confiando en que suponga un paso decisivo en la cooperación económica. También hicieron hincapié en su voluntad común de ampliar las asociaciones de desarrollo y aprovechar todas las oportunidades disponibles para respaldar el progreso y la prosperidad en ambas naciones.

A la reunión asistieron el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos Especiales, y el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente de EAU, además de varios ministros y altos cargos. También estuvieron presentes miembros de la delegación que acompaña al primer ministro australiano.