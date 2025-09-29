Thani Al Zeyoudi asiste a la recepción de la Embajada de China por el Día Nacional

ABU DABI, 29 de septiembre de 2025 (WAM) — El ministro de Comercio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, asistió a la recepción ofrecida por Zhang Yiming, embajador de la República Popular China en Emiratos Árabes Unidos, con motivo del Día Nacional de su país.

El acto contó también con la presencia de varios altos cargos, oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas emiratíes, jefes de misiones diplomáticas árabes y extranjeras acreditadas en el país, así como líderes empresariales chinos y miembros de la comunidad china residente en Emiratos.

En su intervención, el embajador chino elogió el liderazgo del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y reafirmó la voluntad de su país de seguir impulsando las relaciones bilaterales y abrir nuevos horizontes de cooperación y acción conjunta entre ambas naciones amigas.

Subrayó, además, que las relaciones diplomáticas entre los dos países continúan fortaleciéndose en todos los ámbitos, destacando que Emiratos Árabes Unidos es un socio estratégico para China en la región.