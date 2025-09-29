Theyab bin Tahnoon inaugura la 14.ª temporada de Dubai Miracle Garden con nuevas atracciones

DUBÁI, 29 de septiembre de 2025 (WAM) — El jeque Theyab bin Tahnoon bin Mohammad Al Nahyan, presidente del Miracle Garden Group, inauguró la decimocuarta temporada de Dubai Miracle Garden, que llega con nuevas atracciones y exhibiciones temáticas para reforzar el atractivo del mayor jardín natural de flores del mundo, distinguido con varios récords Guinness.

La ceremonia de apertura contó con la presencia de Hamdan Al Kaabi, vicepresidente del Miracle Garden Group; el ingeniero Mohammed Zaher Hammadih, consejero delegado del grupo; así como directivos de la entidad y representantes de los sectores turístico y hotelero de Dubái.

El jeque Theyab subrayó que la nueva temporada refleja el compromiso de Dubái con la oferta de experiencias familiares excepcionales y demuestra el liderazgo continuo del emirato en la creación de atracciones turísticas de categoría mundial.

«Dubai Miracle Garden refleja nuestra visión de crear espacios extraordinarios que celebran la innovación», señaló. «La temporada 14 refuerza nuestra dedicación a la excelencia y a ofrecer experiencias inolvidables a visitantes de todo el mundo».

La nueva temporada presenta más de 150 millones de flores en flor distribuidas en 72.000 metros cuadrados, con nuevas instalaciones temáticas y estructuras icónicas que han convertido a Dubai Miracle Garden en un destino de referencia. El jardín reúne más de 120 especies de flores en espectaculares composiciones que cambiarán de aspecto a lo largo de la temporada.

El ingeniero Hammadih destacó que esta edición introduce atracciones inéditas y experiencias renovadas bajo el lema “Blooming Wonders, Endless Memories” (Maravillas en flor, recuerdos infinitos), en línea con el compromiso del grupo de mantener el jardín como destino familiar de primer nivel.

«Blooming Wonders, Endless Memories refleja nuestra dedicación a crear experiencias mágicas», afirmó. «Hemos diseñado esta temporada para despertar la admiración y generar momentos especiales para cada visitante».

Dubai Miracle Garden abrirá al público todos los días desde el 29 de septiembre hasta el 31 de mayo, consolidando la reputación de Dubái como destino que combina belleza natural y diseño innovador. Desde su apertura en 2013, el jardín se ha consolidado como una de las principales atracciones turísticas de la región, atrayendo a millones de visitantes y reforzando el estatus del emirato como centro mundial de experiencias únicas e iniciativas de turismo sostenible.