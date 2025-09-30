Ministros de Exteriores de EAU, Arabia Saudí, Catar, Egipto, Jordania, Indonesia, Pakistán y Turquía emiten declaración conjunta

ABU DABI, 30 de septiembre de 2025 (WAM) — Los ministros de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Catar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán emitieron una declaración conjunta en la que celebraron el liderazgo del presidente Donald J. Trump y sus esfuerzos por poner fin a la guerra en Gaza, expresando su confianza en su capacidad para hallar una vía hacia la paz.

En el comunicado, los ministros subrayaron la importancia de la asociación con Estados Unidos para garantizar la paz en la región. Aplaudieron el anuncio de Trump sobre su propuesta para poner fin a la guerra, reconstruir Gaza, impedir el desplazamiento del pueblo palestino y avanzar hacia una paz global, así como su compromiso de no permitir la anexión de Cisjordania.

Los ministros manifestaron su disposición a colaborar de manera positiva y constructiva con Estados Unidos y con las partes implicadas para ultimar el acuerdo y garantizar su aplicación, de manera que se asegure la paz, la seguridad y la estabilidad de los pueblos de la región.

Asimismo, reafirmaron su compromiso conjunto de trabajar con Washington para lograr el fin de la guerra en Gaza mediante un acuerdo integral que garantice el suministro sin restricciones de ayuda humanitaria suficiente, evite el desplazamiento de los palestinos, permita la liberación de rehenes, establezca un mecanismo de seguridad que garantice la protección de todas las partes, asegure la retirada completa de Israel, reconstruya Gaza y abra un camino hacia una paz justa basada en la solución de dos Estados, en la que Gaza quede plenamente integrada con Cisjordania dentro de un Estado palestino conforme al derecho internacional, considerado clave para alcanzar la estabilidad y la seguridad regionales.