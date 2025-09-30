Los líderes emiratíes felicitan al presidente de Botsuana por el Día Nacional

ABU DABI, 30 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a Duma Gideon Boko, presidente de la República de Botsuana, con motivo del Día Nacional de su país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron sendos mensajes similares al presidente de Botsuana.