Emiratos Árabes Unidos condena el ataque contra una iglesia en Míchigan

ABU DABI, 30 de septiembre de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente el ataque perpetrado contra una iglesia en el estado de Míchigan, en Estados Unidos, que causó muertos y heridos entre varios civiles.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó la firme condena de EAU a este tipo de actos criminales y su rechazo permanente a todas las formas de violencia dirigidas a socavar la seguridad y la estabilidad.

El Ministerio expresó sus más sinceras condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo de Estados Unidos, y deseó una pronta recuperación a los heridos en este atentado atroz.