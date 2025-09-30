Los líderes emiratíes presentan sus condolencias al rey saudí por el fallecimiento de la princesa Abta bint Abdulaziz

ABU DABI, 30 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de pésame al guardián de las Dos Mezquitas Sagradas, el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudí, en el que expresó sus más sinceras condolencias y solidaridad por el fallecimiento de la princesa Abta bint Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares al monarca saudí.