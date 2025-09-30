La feria y conferencia Global Rail 2025 arranca en Abu Dabi

ABU DABI, 30 de septiembre de 2025 (WAM) — La feria y conferencia Global Rail 2025 comenzó en el centro ADNEC de Abu Dabi y se prolongará hasta el 2 de octubre, con una amplia participación regional e internacional en la que figuran más de 20 delegaciones ministeriales, altos responsables del sector público y privado, ponentes y participantes de más de 100 nacionalidades.

Bajo el lema “Impulsar el futuro del transporte y la conectividad global”, la edición de este año reúne a destacados líderes y expertos del ámbito del transporte con el objetivo de promover la cooperación y la innovación en movilidad, logística e infraestructuras entre distintos países.

Durante los tres días de celebración se espera la asistencia de más de 20.000 visitantes internacionales, que participarán en sesiones de diálogo estratégico, presentaciones de proyectos e intercambios de conocimiento técnico.

La exposición, que ocupa cuatro pabellones, cuenta con más de 200 empresas y marcas de 14 sectores, desde infraestructuras y material rodante hasta innovación digital, financiación y movilidad inteligente.

Más de 70 compañías participan por primera vez en el evento, junto con más de 11 operadores ferroviarios nacionales.