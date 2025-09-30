El primer ministro australiano visita la Gran Mezquita Sheikh Zayed en Abu Dabi

ABU DABI, 30 de septiembre de 2025 (WAM)— El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, visitó la Gran Mezquita Sheikh Zayed de Abu Dabi junto a su pareja, Jodie Haydon. Les acompañaron Fahad Obaid Al Taffaq, embajador de Emiratos en Australia, Ridwan Joudat, embajador de Australia en Emiratos, así como altos miembros de la delegación australiana.

Durante el recorrido, Albanese y su delegación estuvieron guiados por Yousif Al Obaidli, director general del Centro de la Gran Mezquita Sheikh Zayed, quien les condujo por los amplios patios y salas del complejo. Explicó la historia de su construcción y su papel como emblema cultural de la convivencia, la tolerancia y la apertura, valores inspirados en la visión del difunto padre fundador, el jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan. También subrayó la misión del centro de transmitir la esencia de la cultura islámica y fomentar el diálogo entre pueblos y naciones.

La especialista en visitas culturales Rawda Al Marzouqi ofreció un repaso detallado de la riqueza artística y arquitectónica del templo, destacando cómo distintas civilizaciones islámicas contribuyeron a su diseño a lo largo de los siglos. La mezquita, señaló, reúne tradiciones diversas en una obra arquitectónica única que refleja la armonía y la creatividad del intercambio cultural.

El primer ministro y su comitiva visitaron igualmente el mausoleo del jeque Zayed, recordando su sabiduría y su visión de paz, que siguen marcando la cultura de tolerancia y coexistencia de Emiratos.

Albanese recibió como obsequio un compás inspirado en el diseño de las lámparas de araña de la mezquita, además de un ejemplar del libro Sheikh Zayed Grand Mosque: Lights of Peace, que recoge la singularidad arquitectónica del complejo y ofrece un recorrido visual por su esplendor artístico e ingenieril, con imágenes galardonadas del concurso fotográfico Spaces of Light.