Fujairah acogerá mañana el 13º Foro de Mercados Energéticos

FUJAIRAH, 30 de septiembre de 2025 (WAM) — Bajo el patrocinio de Hamad bin Mohammed Al Sharqi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Fujairah, el emirato acogerá los días 1 y 2 de octubre la 13ª edición del Foro de Mercados Energéticos.

El encuentro de este año, que se celebra bajo el lema “¿Cómo puede la industria energética intermedia replantear el crecimiento en un mundo en disrupción: riesgos y oportunidades?”, se presenta como una plataforma estratégica para debatir los grandes retos vinculados al futuro de la economía mundial y la seguridad del suministro, así como las repercusiones de los cambios económicos y políticos en el sector energético.

El programa incluye varias sesiones y talleres especializados en energía e industria, con la participación de expertos y responsables de organismos locales, regionales e internacionales.

La cita reunirá a más de 300 participantes, entre ellos altos cargos y directivos del ámbito energético e industrial de todo el mundo. El foro brindará a los líderes del sector la oportunidad de debatir sobre el futuro de los mercados, evaluar riesgos y perfilar posibles oportunidades en un contexto económico inestable.