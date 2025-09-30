Zayed bin Hamad Al Nahyan se reúne con una delegación egipcia para reforzar la cooperación en la lucha contra las drogas

ABU DABI, 30 de septiembre de 2025 (WAM — El jeque Zayed bin Hamad Al Nahyan, presidente de la Autoridad Nacional de Lucha contra las Drogas, recibió en la sede del organismo a una delegación de la República Árabe de Egipto encabezada por el mayor general Mohamed Zuhair, viceministro del Interior para Asuntos de Estupefacientes y Armas, en el marco de los esfuerzos por reforzar la cooperación y la coordinación conjunta en la lucha contra las drogas.

Durante la reunión, ambas partes abordaron fórmulas para ampliar la colaboración en el intercambio de información y conocimientos, el combate de los delitos transfronterizos relacionados con estupefacientes y la posibilidad de aprovechar las últimas tecnologías de seguimiento y control. También analizaron el desarrollo de programas de formación especializada para el personal que trabaja en este ámbito.

La delegación fue informada sobre la estrategia de la Autoridad Nacional Antidrogas, sus mecanismos de trabajo sobre el terreno y los marcos legislativos que contribuyen a reforzar el intercambio de experiencias y a unificar esfuerzos frente a las redes de tráfico y distribución.

El jeque Zayed bin Hamad Al Nahyan destacó que la visita refleja la solidez de las relaciones fraternales y el compromiso compartido de hacer frente a los retos de seguridad transfronteriza mediante la coordinación continua y la acción conjunta.

Por su parte, el mayor general Mohamed Zuhair agradeció la cálida acogida y elogió la experiencia pionera de Emiratos en la lucha contra las drogas. Subrayó además el interés de Egipto en fortalecer los marcos de cooperación práctica y la futura coordinación en los ámbitos operativo, preventivo y de capacitación.

Al término del encuentro, ambas partes acordaron elaborar un plan de acción conjunto que incluye visitas de campo recíprocas, la organización de talleres de formación especializada y una cooperación más estrecha para hacer frente a los crecientes desafíos vinculados al narcotráfico y su promoción.