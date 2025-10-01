La Cumbre Mundial de la Economía Verde 2025 reúne a 16 patrocinadores locales, regionales e internacionales

DUBÁI, 30 de septiembre de 2025 (WAM) — La 11ª edición de la Cumbre Mundial de la Economía Verde (WGES, por sus siglas en inglés), que se celebra bajo el patrocinio de Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, cuenta con el respaldo de 16 organizaciones locales, regionales y globales.

El encuentro de este año, bajo el lema “Innovar para impactar: acelerar el futuro de la economía verde”, subraya el papel de Dubái como centro mundial de referencia en apoyo a la acción climática y en el impulso de la transición hacia un modelo económico bajo en carbono, más inclusivo y resiliente.

Organizada por el Consejo Supremo de Energía de Dubái, la Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái (DEWA) y la Organización Mundial de la Economía Verde (WGEO), la cumbre tendrá lugar los días 1 y 2 de octubre de 2025 en el Dubai World Trade Centre.

“Bajo el patrocinio del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, la Cumbre Mundial de la Economía Verde consolida su posición como plataforma pionera que respalda los esfuerzos globales para construir un futuro más sostenible. El creciente interés de organizaciones internacionales en patrocinar el evento refleja la confianza de la comunidad internacional en sus objetivos, misión y papel a la hora de acelerar la transición hacia la energía limpia, expandir la financiación verde, promover la equidad climática y empoderar a los jóvenes. A través de esta plataforma movilizamos esfuerzos para apoyar a las comunidades más vulnerables a las repercusiones del cambio climático, con especial atención a reforzar las alianzas entre los sectores público y privado y aprovechar la innovación para lograr un impacto global tangible”, afirmó Saeed Mohammed Al Tayer, vicepresidente del Consejo Supremo de Energía de Dubái, consejero delegado de DEWA y presidente de WGEO.

La 11ª edición de la cumbre reunirá a líderes, responsables políticos, expertos y especialistas de todo el mundo para debatir y compartir experiencias. La agenda girará en torno a siete pilares principales: tecnología e innovación, energías limpias y renovables, políticas y regulación, financiación, equidad climática, adaptación y resiliencia, y juventud en la acción climática.

Entre los patrocinadores figuran: Emirates National Oil Company (ENOC), Dragon Oil, Emirates NBD, DUBAL Holding, National Bonds, Dubai Green Fund, Al Etihad Energy Services (Etihad ESCO), Moro Hub, Dubai Media, Forbes Middle East, CNBC Arabia, Arabian Radio Network (ARN), AGMC y el Consejo Empresarial EE UU-Emiratos.