Liga de Campeones AFC Elite, J2: Al Ittihad 0-1 Shabab Al Ahli

YEDA, 1 de octubre de 2025 (WAM) — El Shabab Al Ahli de Emiratos logró su primera victoria al imponerse por 0-1 al Al Ittihad saudí en su duelo de la Liga de Campeones AFC Elite™ 2025/26 disputado el martes en el estadio King Abdullah Sports City.

Un cabezazo de Saeid Ezatolahi en la primera parte dio los tres puntos al conjunto dirigido por Paulo Sousa, que en su debut había empatado 1-1 con el Tractor FC. Al Ittihad, por su parte, encadenó su segunda derrota consecutiva tras caer 2-1 ante el Al Wahda hace dos semanas.

El tramo final del partido ofreció ocasiones claras para ambos equipos. El guardameta emiratí Hamad Al Meqbaali se salvó después de fallar en una acción de Ahmed Al Ghamdi, cuyo disparo desde la derecha se estrelló en el poste antes de salir desviado. En el otro área, Rajkovic respondió con una gran intervención para negar el gol a Yahya Al Ghassani.

El Shabab Al Ahli recibirá al PFC Nasaf el próximo 21 de octubre, mientras que el Al Ittihad buscará cambiar su suerte en su visita al Al Shorta de Irak.