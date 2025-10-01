El embajador de Emiratos se reúne con el primer ministro de Serbia

BELGRADO, 1 de octubre de 2025 (WAM) — El embajador de Emiratos Árabes Unidos en Serbia, Ahmed Hatem Al Menhali, se reunió con el primer ministro serbio, Đuro Macut.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron vías para reforzar la cooperación bilateral en sectores estratégicos con el objetivo de impulsar el progreso y la prosperidad de ambos países y pueblos, además de tratar diversos asuntos de interés común.

El embajador subrayó los estrechos vínculos existentes entre Emiratos y Serbia en múltiples ámbitos y destacó el interés de su país en profundizar la colaboración en varias áreas para consolidar las relaciones bilaterales.

Por su parte, el primer ministro Macut elogió la solidez de los lazos bilaterales y la cooperación constructiva en todos los campos, al tiempo que recalcó las oportunidades existentes para fortalecer aún más las relaciones en distintos sectores.