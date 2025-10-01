Entra en vigor el acuerdo de asociación económica global entre Emiratos y Australia

ABU DABI, 1 de octubre de 2025 (WAM) — El Acuerdo de Asociación Económica Global (CEPA, por sus siglas en inglés) entre Emiratos Árabes Unidos y Australia ha entrado oficialmente en vigor, inaugurando una nueva etapa de cooperación económica entre ambos países.

El pacto abre la puerta a un aumento sustancial del comercio de bienes y servicios, a una mayor colaboración del sector privado y a nuevas oportunidades de inversión en una amplia gama de sectores.

Con la ratificación y entrada en vigor del CEPA, se prevé que el comercio bilateral anual pase de 4.200 millones de dólares en 2024 a más de 10.000 millones en 2032. Solo en el primer semestre de 2025, el comercio exterior no petrolero entre Emiratos y Australia alcanzó los 3.030 millones de dólares, un 33,4 % más que en el mismo periodo del año anterior.

El acuerdo contribuirá a reforzar estas cifras al reducir barreras innecesarias, facilitar un mayor acceso a los mercados de bienes y servicios y establecer un marco sólido para la inversión y la cooperación en sectores prioritarios.

El ministro de Comercio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, destacó: “La entrada en vigor del CEPA entre Emiratos y Australia marca un paso decisivo en el fortalecimiento de nuestra asociación económica y abrirá nuevas vías de colaboración y crecimiento”. Subrayó además que el acuerdo impulsa las relaciones comerciales y crea oportunidades en ámbitos clave como energías renovables, infraestructuras, seguridad alimentaria y tecnología.

Emiratos es el principal socio comercial de Australia en Oriente Próximo y su vigésimo socio a escala mundial. Este es, además, el primer acuerdo comercial de Australia con un país de Oriente Medio y Norte de África (MENA).

Con inversiones cruzadas de unos 14.000 millones de dólares y más de 300 empresas australianas ya operando en Emiratos en distintos sectores, el potencial de crecimiento de las relaciones económicas bilaterales es considerable.

El programa de acuerdos CEPA de Emiratos es piedra angular de su estrategia económica, que busca alcanzar un valor total de comercio de un billón de dólares en 2031 y duplicar el tamaño de la economía hasta superar los 800.000 millones de dólares en ese mismo año.

El acuerdo con Australia forma parte de los 31 CEPA firmados hasta la fecha, que amplían el acceso de las empresas emiratíes a mercados clave en todo el mundo y refuerzan las relaciones comerciales del país a escala global.