Tahnoon bin Zayed preside la reunión del Consejo de Inteligencia Artificial y Tecnología Avanzada en presencia de Khaled bin Mohamed bin Zayed

ABU DABI, 1 de octubre de 2025 (WAM) — En presencia del príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el vicegobernante de Abu Dabi, Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, presidió una reunión del Consejo de Inteligencia Artificial y Tecnología Avanzada de Abu Dabi.

Durante el encuentro, el consejo examinó la Estrategia Digital del Gobierno de Abu Dabi 2025-2027, cuyo objetivo es convertir a la capital en el primer gobierno del mundo habilitado con inteligencia artificial para 2027. También se revisaron los últimos avances globales en IA, así como proyectos, inversiones e investigaciones vinculadas a la inteligencia artificial y la tecnología avanzada en el emirato.

Tahnoon bin Zayed elogió los programas de capacitación de empleados del gobierno en aplicaciones de inteligencia artificial y las iniciativas comunitarias destinadas a sensibilizar a la sociedad sobre sus usos, con el fin de que participe en el proceso de transformación digital que refuerza la posición de Abu Dabi como capital de la innovación y la tecnología avanzada, en línea con las prioridades de Emiratos de consolidar su papel económico en sectores de futuro.

El dirigente reafirmó que el consejo continuará apoyando a los sectores de vanguardia y a la tecnología avanzada, ejecutando la visión del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan y de la dirección emiratí. Ello se concreta en el desarrollo y la aplicación de políticas y estrategias en torno a tecnologías de IA, inversiones e investigación, complementando la estrategia más amplia de Abu Dabi de posicionarse como destino global para inversiones, asociaciones y talento en este campo clave.

La reunión también abordó cómo integrar las últimas tecnologías para mejorar los servicios y la calidad de vida, además de examinar tendencias e inversiones internacionales en el sector. Se presentó asimismo la visión futura de Abu Dabi en materia de IA, que incluye la atracción de grandes empresas globales, la captación de talento de primer nivel y el refuerzo de la competitividad internacional del emirato.

Los miembros recibieron información sobre proyectos e iniciativas de entidades nacionales como la Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC), el Departamento de Capacitación Gubernamental y la Universidad Mohamed bin Zayed de Inteligencia Artificial (MBZUAI).

Desde su creación en enero de 2024, el Consejo de Inteligencia Artificial y Tecnología Avanzada se encarga de proponer políticas específicas para generar un entorno favorable a la aplicación de tecnologías de IA, respaldar la investigación y la innovación y reforzar la colaboración entre los sectores público y privado, incluidas instituciones internacionales, con el fin de acelerar la adopción de estas tecnologías en Abu Dabi.