Entra en vigor el acuerdo de asociación económica global entre Emiratos y Malasia

ABU DABI, 1 de octubre de 2025 (WAM) — El Acuerdo de Asociación Económica Global (CEPA, por sus siglas en inglés) entre Emiratos Árabes Unidos y Malasia ha entrado oficialmente en vigor, lo que supone un importante avance en las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países.

El histórico acuerdo, firmado en enero de 2025, establece un marco sólido para ampliar la cooperación económica en diversos sectores.

Se prevé que el CEPA más que duplique el comercio bilateral, que en 2024 alcanzó los 5.500 millones de dólares. Ambos países se han fijado el objetivo de aumentar el comercio no petrolero hasta los 13.500 millones de dólares en 2032. Solo en el primer semestre de 2025, el intercambio comercial llegó a 3.300 millones de dólares, un 30,9 % más que en el mismo periodo del año anterior.

El acuerdo reforzará aún más los vínculos económicos entre Emiratos y Malasia mediante la eliminación o reducción de aranceles, la agilización de los procedimientos aduaneros y el fomento de la colaboración del sector privado.

El ministro de Comercio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, destacó: “La ratificación del CEPA entre Emiratos y Malasia constituye un hito en nuestra asociación económica y allana el camino para una mayor cooperación e innovación. Este acuerdo no solo fortalecerá las relaciones comerciales, sino que abrirá nuevas vías de inversión en sectores clave como la sanidad, la inteligencia artificial, las energías renovables y la logística”.

Este es el primer acuerdo comercial de Malasia con un país del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), lo que supone un paso importante para estrechar los lazos económicos con el mundo árabe.

Además de simplificar los trámites comerciales y ampliar el acceso a los mercados de servicios, el pacto incluye un capítulo específico sobre la economía islámica y busca promover el desarrollo sostenible, la transferencia tecnológica y la cooperación empresarial, consolidando aún más los vínculos económicos entre las dos naciones.

El programa de acuerdos CEPA forma parte esencial de la estrategia de comercio exterior de Emiratos, que tiene como meta alcanzar un valor total de intercambios de un billón de dólares en 2031 y duplicar el tamaño de la economía hasta superar los 800.000 millones de dólares en ese mismo año.

Desde su lanzamiento en septiembre de 2021, el programa CEPA ha permitido la firma de acuerdos con 31 países, lo que ha potenciado las relaciones comerciales y abierto a las empresas emiratíes el acceso a mercados que representan casi una cuarta parte de la población mundial.