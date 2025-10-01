Líderes de Emiratos felicitan al presidente de Nigeria por el Día de la Independencia

ABU DABI, 1 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan envió un mensaje de felicitación al presidente de la República Federal de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, con motivo del Día de la Independencia de su país.
El vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y el vicepresidente, viceprimer ministro y jefe de la Corte Presidencial, Mansour bin Zayed Al Nahyan, remitieron mensajes similares al presidente nigeriano con motivo de la celebración.