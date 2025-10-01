Se prevé la formación de una depresión tropical en el mar Arábigo en 24 horas; sin impacto inmediato en Emiratos

ABU DABI, 1 de octubre de 2025 (WAM) — El Centro Nacional de Meteorología (NCM) informó de la presencia de un sistema de baja presión sobre el norte del mar Arábigo, cerca de las costas de la India.

Según el organismo, los modelos numéricos apuntan a que el sistema podría intensificarse en las próximas 24 horas hasta convertirse en una depresión tropical y desplazarse hacia el oeste-suroeste, en dirección al centro del mar Arábigo.

El NCM confirmó que, por el momento, no existe ningún impacto sobre Emiratos. Añadió que la precisión de la información relativa a la intensidad y trayectoria del fenómeno se aclarará una vez completada su formación.