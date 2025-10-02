Emiratos y Kazajistán abordan la cooperación en materia de defensa

ASTANÁ, 2 de octubre de 2025 (WAM) — El ministro de Estado para Asuntos de Defensa, Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei, y el ministro de Defensa de la República de Kazajistán, el teniente general Dauren Kossanov, mantuvieron conversaciones sobre vías para reforzar la cooperación bilateral en los ámbitos de defensa y militar.

El encuentro, celebrado durante la visita oficial del ministro emiratí a Astaná, incluyó asimismo asuntos de interés común orientados a fortalecer la seguridad y la estabilidad regionales y a reafirmar los sólidos vínculos entre ambos países.

Las dos partes subrayaron su compromiso de ampliar la cooperación militar y compartir conocimientos en formación, capacitación y tecnologías de defensa, con el objetivo de alcanzar metas estratégicas compartidas.