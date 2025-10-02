Líderes de Emiratos felicitan al presidente de Guinea por el Día de la Independencia

ABU DABI, 2 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación al presidente de la República de Guinea, Mamady Doumbouya, con motivo del Día de la Independencia de su país.
Asimismo, el jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares al presidente Doumbouya y al primer ministro Amadou Oury Bah.