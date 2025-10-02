Anuncian 4,2 millones de dirhams en premios para la regata de dhows Areeila de 60 pies

ABU DABI, 2 de octubre de 2025 (WAM)— Más de 90 embarcaciones tradicionales dhow participarán en la regata Areeila de 60 pies, que repartirá 4.238.000 dirhams en premios, distribuidos hasta el puesto 90, según informó el Club de Deportes Marinos de Abu Dabi.

La carrera, organizada bajo el patrocinio del jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernador en la región de Al Dhafra, comenzará mañana.

El recorrido cubrirá 25 millas náuticas y concluirá frente a la sede del club en Abu Dabi.

Khalifa Al Rumaithi, director de Deportes Tradicionales del club, destacó la elevada participación en las inscripciones y subrayó la importancia de cumplir con las normas de la competición, las especificaciones de las embarcaciones y los requisitos de seguridad.