Emiratos Árabes Unidos y Brasil firman dos acuerdos de cooperación en seguridad de la aviación civil

MONTREAL, 2 de octubre de 2025 (WAM) — La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos (GCAA) ha firmado dos acuerdos de cooperación con la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC), en el marco de la 42ª Asamblea General de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) celebrada en Montreal.

Los acuerdos incluyen un Memorando de Entendimiento (MoU) para reforzar la cooperación en materia de seguridad de la aviación civil y un Acuerdo de Trabajo destinado a establecer mecanismos prácticos para aplicar esta colaboración.

El memorando fue suscrito por Saif Mohammed Al Suwaidi, director general de la GCAA, y Tiago Chagas Faierstein, presidente de la ANAC. Este documento fija un marco estratégico de cooperación bilateral que abarca el intercambio de información, visitas de personal, formación y transferencia de conocimientos para fortalecer los estándares de seguridad aérea y respaldar la adopción de las mejores prácticas internacionales.

Por su parte, el Acuerdo de Trabajo complementa el memorando al detallar medidas prácticas de aplicación, que permitirán coordinar aspectos como las autorizaciones, facilitar el reconocimiento mutuo de certificaciones y hallazgos de cumplimiento, además de mejorar la eficiencia operativa para garantizar los más altos niveles de seguridad.

Este segundo acuerdo fue firmado por Aqeel Ahmed Al Zarouni, director general adjunto de Asuntos de Seguridad Aérea de la GCAA, y Roberto José Silveira Honorato, jefe del Departamento de Aeronavegabilidad de la ANAC.

Estos acuerdos reflejan el compromiso de ambos países con el fortalecimiento de la cooperación bilateral en aviación civil, la consolidación de intereses compartidos y el refuerzo de su posición internacional en el sector aéreo global.