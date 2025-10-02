Emiratos envía ayuda urgente a las víctimas del terremoto en Filipinas

ABU DABI, 2 de octubre de 2025 (WAM) — En línea con su papel humanitario a nivel global, Emiratos Árabes Unidos ha enviado ayuda de emergencia a las comunidades afectadas por el fuerte terremoto que sacudió el centro de Filipinas.

La respuesta urgente, coordinada por la Agencia de Ayuda de Emiratos junto con las autoridades locales competentes, incluye el envío de diversos suministros de socorro para complementar los esfuerzos del Gobierno filipino y mitigar el impacto de la catástrofe.

Esta iniciativa refleja la misión humanitaria de largo recorrido de Emiratos y su compromiso global con los pueblos que sufren los efectos de los desastres naturales. También subraya la voluntad del país de aliviar el sufrimiento humano, acelerar la recuperación temprana y reforzar la estabilidad en las zonas afectadas.

El presidente de la Agencia de Ayuda de Emiratos, Dr. Tareq Ahmed Al Ameri, destacó el papel pionero del país en materia de socorro humanitario, en particular en la asistencia inmediata a las poblaciones golpeadas por catástrofes naturales.

“Emiratos está comprometido a proporcionar alimentos y suministros de emergencia en estos momentos difíciles”, señaló.

Al Ameri subrayó además que la agencia mantiene en marcha sus planes de respuesta de emergencia, en línea con la visión humanitaria de Emiratos y su compromiso de apoyar a comunidades vulnerables afectadas por terremotos, ciclones y otros desastres naturales en todo el mundo.